Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцев ждёт лекция на тему «Почему мы застреваем в прошлом?», посвящённая тому, как личная история человека влияет на его отношение к самому себе.
СОУНБ: самарские психологи расскажут о том, как можно отпустить прошлое и начать жить дальше
Участников принимал стадион «Луч» в Чапаевске.
В губернии состоялся региональный этап фестиваля комплекса ГТО среди семейных команд
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +20, +22°С.
 26 мая в регионе без осадков, до +23°С
россияне жалуются на ядовитых жуков в отелях во Вьетнаме и в Индонезии
Россияне жалуются на ядовитых жуков в отелях во Вьетнаме и в Индонезии
В нацпарке "Бузулукский бор" откроется новый маршрут
В нацпарке "Бузулукский бор" откроется новый маршрут
В Самаре 12 июня пройдет масштабный фестиваль "Королева спорта"
В Самаре 12 июня пройдет масштабный фестиваль "Королева спорта"
16-летний подросток в Сызрани попал в ДТП на мотоцикле
16-летний подросток в Сызрани попал в ДТП на мотоцикле
В Госдуме призвали сделать противозачаточные таблетки рецептурными
В Госдуме призвали сделать противозачаточные таблетки рецептурными
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.71
-0.03
EUR 90.52
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Волжском районе у местного жителя изъят автомобиль за неоднократное нарушение ПДД

25 мая 2025 13:09
139
В Волжском районе у местного жителя изъят автомобиль за неоднократное нарушение ПДД

В конце прошлого года инспекторы дорожно-патрульной службы Отдела МВД России по Волжскому району, находясь на маршруте патрулирования для проверки документов остановили автомобиль «Nissan Almera».

Во время проведения административной процедуры сотрудники Госавтоинспекции выявили у водителя – местного жителя 1978 года рождения, явные признаки алкогольного опьянения, отстранили его от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения на что он ответил отказом. Для дальнейшего разбирательства водителя доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе проверки по информационным базам сотрудники полиции установили, что водитель уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения. Соответствующих выводов нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь совершил противоправное деяние. Он признался полицейским, что накануне поздним вечером выпивал алкоголь, а утром сел за руль автомобиля, чтобы поехать по своим делам.

Отделом дознания Отдела МВД России по Волжскому району в отношении задержанного возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления) а также ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию).

Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные полицейскими признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств, назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % заработной платы в доход государства с лишением права управления транспортными средствами на срок 4 года.  Автомобиль используемый для совершения преступления – конфисковать и обратить в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сызранец выпил пива, по пути за закуской его задержали сотрудники ДПС
23 мая 2025, 12:44
Сызранец выпил пива, по пути за закуской его задержали сотрудники ДПС
В настоящее время на имущество обвиняемого – транспортное средство Hyundai Solaris наложен арест. Происшествия
422
Минфин РФ ждет, что поступления в бюджет от нарушителей ПДД вырастут в 8 раз
16 мая 2025, 12:54
Минфин РФ ждет, что поступления в бюджет от нарушителей ПДД вырастут в 8 раз
Выводы сделаны на основе материалов к законопроекту о поправках к бюджету на текущий финансовый год. В стране
591
В Красном Яре 13-летний подросток на питбайке ехал по автодороге
13 мая 2025, 11:54
В Красном Яре 13-летний подросток на питбайке ехал по автодороге
Госавтоинспекция призывает родителей не торопиться с приобретением мототехники для детей и внимательно изучить все требования законодательства. Происшествия
680
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
25 мая 2025  10:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
149
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
24 мая 2025  20:42
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
355
В Самаре восстановили движение автобуса № 50
24 мая 2025  12:56
В Самаре восстановили движение автобуса №50
488
В школах Самарской области 24 мая проходят
24 мая 2025  12:31
В школах Самарской области 24 мая проходят "Последние звонки"
488
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем славянской письменности и культуры
24 мая 2025  12:24
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем славянской письменности и культуры
510
Весь список