В Волжском районе у местного жителя изъят автомобиль за неоднократное нарушение ПДД

139

В конце прошлого года инспекторы дорожно-патрульной службы Отдела МВД России по Волжскому району, находясь на маршруте патрулирования для проверки документов остановили автомобиль «Nissan Almera».

Во время проведения административной процедуры сотрудники Госавтоинспекции выявили у водителя – местного жителя 1978 года рождения, явные признаки алкогольного опьянения, отстранили его от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения на что он ответил отказом. Для дальнейшего разбирательства водителя доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе проверки по информационным базам сотрудники полиции установили, что водитель уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения. Соответствующих выводов нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь совершил противоправное деяние. Он признался полицейским, что накануне поздним вечером выпивал алкоголь, а утром сел за руль автомобиля, чтобы поехать по своим делам.

Отделом дознания Отдела МВД России по Волжскому району в отношении задержанного возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления) а также ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию).

Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные полицейскими признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств, назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % заработной платы в доход государства с лишением права управления транспортными средствами на срок 4 года. Автомобиль используемый для совершения преступления – конфисковать и обратить в доход государства. Приговор вступил в законную силу.