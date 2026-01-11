В Волжском районе столкнулись Lada Vesta и ВАЗ-2115

В Волжском районе 10 января, в 20:25, 40-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Vesta, двигался по ул. Митрополита Мануила Лемешевского со стороны ул. Дмитрия Козлова. В пути следования возле дома №1 при совершении манёвра левого поворота, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2115 под управлением 20-летнего водителя. 18-летнюю девушку-пассажирку и водителя ВАЗ-2115 с места ДТП госпитализировали.



В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО