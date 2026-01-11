Я нашел ошибку
Главные новости:
Автозимник предъявляет повышенные требования к транспортным средствам в периоды активного снегопада и перепадов температур.
Особенности движения по временной зимней дороге «Шелехметь – Белые домики»
Изменение введено для организации более интенсивного движения в периоды пиковой нагрузки, которые приходятся на утренние и вечерние часы.
Меняется график работы зимней переправы «Самара — Рождествено» с 12 января
По итогам 2025 года школьники и студенты региона добились значимых академических достижений.
В регионе подвели итоги развития сферы образования в 2025 году
На открытии будет презентована выставка, которая пробудет в стенах Самарской областной детской библиотеки до конца месяца.
В СОДБ пройдет презентация лучших работ победителей конкурса «175 рукописных миниатюрных книг о Самарском крае»
По информации Приволжского УГМС 12 января в в Самаре ночью -8, -10°С, днем -4, -6°С. На дорогах местами снежные заносы.
12 января в регионе сильный снег, до -7°С
В метель ухудшение видимости до 1-2 км.
12 января в губернии ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
Заготовили более 10 тонн семян для выращивания будущих деревьев в лесопитомниках.
В 2025 год в Самарской области провели лесовосстановление на площади 907 га
Состоянии алкогольного опьянения снижается чувство страха, ухудшаются концентрация внимания, нарушается координация движений, что может привести к падениям и травмам.
Психотерапевт: употребление алкоголя в бане может быть смертельно опасно
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В Волжском районе столкнулись Lada Vesta и ВАЗ-2115

320
18-летнюю девушку-пассажирку и водителя ВАЗ-2115 с места ДТП госпитализировали.

В Волжском районе 10 января, в 20:25, 40-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Vesta, двигался по ул. Митрополита Мануила Лемешевского со стороны ул. Дмитрия Козлова. В пути следования возле дома №1 при совершении манёвра левого поворота, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2115 под управлением 20-летнего водителя. 18-летнюю девушку-пассажирку и водителя ВАЗ-2115 с места ДТП госпитализировали.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: ДТП Самара

