В Волжском районе полицейские пресекли деятельность наркопритона

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Как пояснил задержанный, он разрешал знакомым собираться у него в гараже для потребления наркотических средств за вознаграждение - алкоголь.

Оперуполномоченным отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Волжскому району от неравнодушных граждан поступила информация о том, что в гараже, расположенном в одном из частных дворов, 28-летний местный житель содержит «наркоманский притон».

С целью проверки данной информации полицейские провели мероприятия по указанному адресу и зафиксировали факты систематического предоставления помещения для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Также, в присутствии понятых, оперативники провели осмотр нежилого помещения, обнаружили и изъяли предметы, используемые для употребления запрещенных веществ со следами наркотических средств.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что за определенное вознаграждение – алкоголь, разрешал знакомым собираться у него в гараже для потребления наркотических средств.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Волжскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Полицейские напоминают, что любой неравнодушный гражданин может круглосуточно позвонить и сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ.