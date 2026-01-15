В Волжском районе перевернулась машина, пострадали двое

14 января на территории Самарской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.

В Волжском районе в 02:05 на 24,5 км автодороги «Самара-Новокуйбышевск», 22-летний водитель автомобиля Lada Granta, осуществляя движение со стороны с. Воскресенка в направлении г. Чапаевск, в нарушении правил расположения автомобиля на проезжей части, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Пострадавшие водитель и находившаяся в салоне автомобиля 37-летняя женщина доставлены в больницу. Также в автомобиле, в нарушение требований ПДД РФ, без специального детского удерживающего устройства находилась 3-летняя девочка, по счастливой случайности она не пострадала.