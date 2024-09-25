В Волжском районе горела трава на площади 15 000 квадратных метров

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23 сентября в 15 часов 15 минут на пульт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре на участке «Нур – Спиридоновка». К месту вызова незамедлительно были направлены 3 пожарных расчета пожарно – спасательных частей. По прибытии в 15 часов 34 минуты было установлено, что горит сухая трава на площади 15 000 квадратных метров. В 17 часов 23 минуты была объявлена локализация пожара, в 18 часов 22 минуты – ликвидация открытого горения. В тушении пожара принимали участие 10 человек личного состава и 3 единицы основной пожарной техники. На тушение пожара было подано 2 ствола «Б», 4 ранцевых огнетушителя. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"