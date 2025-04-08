В Волжском районе 19-летний водитель сбил пешехода

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7 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека.

В Волжском районе в 20:20 час. 19-летний местный житель (водительское удостоверение выдано в ноябре 2023 года), управляя автомобилем Renault Sandero, двигался по территории индустриального парка «Преображенка». В пути следования не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на 43-летнего мужчину, который стоял на месте слева, по ходу движения транспортного средства. Пешеход госпитализирован в отделение нейрохирургии.