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В ТЦ «Аврора Молл» в Самаре проводили эвакуацию

11 мая 2021 09:02
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В ТЦ Аврора Молл в Самаре проводили эвакуацию

Вечером в понедельник, 10 мая, в торговом центра «Аврора Молл» в Самаре прозвучала тревога. Всех посетителей и работников эвакуировали.

О причинах включения тревоги стоит только догадываться. В ГУ МЧС России по Самарской области 63.RU сообщили, что пожара или задымления в здании не было.

— Вызов прошел по линии МВД, — сообщили представители ведомства.

В ГУ МВД России по Самарской области и вовсе отказались комментировать ситуацию. Судя по фото, которыми поделились очевидцы, на месте работала группа разминирования. Вероятно, эвакуация произошла из-за обнаружения подозрительного предмета или сообщения о минировании ТЦ.

Дороги в районе перекрывали. Общественный транспорт пускали в объезд. Некоторые маршруты сократили.

— Движение перекрыто по улице Аэродромной от Тушинской до Авроры в оба направления. Автобусы № 2, 24, 53 следуют до остановки «Дом Молодёжи», № 35 — по Аэродромной, Волгина и Мориса Тореза, № 22, 52, 63, 66, 75, 167, 169, 173, 174 — без заезда на остановку «Автостанция «Аврора»», — рассказали представители компании-перевозчика «СамараАвтоГаз».

По данным организации на 17:50, движение транспорта открыли.

Теги: полиция эвакуация

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