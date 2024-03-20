В Тольятти загорелся ТЦ

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Утром в среду, 20 марта, в Автозаводском районе Тольятти произошло ЧП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По словам очевидцев, местом происшествия стал ТЦ «Миндаль». В соцсетях появилось видео из торгового зала.

На кадрах видно, что недалеко помещение окутал дым. Некоторые посетители поспешили выйти на улицу. Другие же настойчиво пытаются войти в торговый зал, несмотря на запрет со стороны охраны.

— У нас пожар, пока заходить нельзя. Не заходите, пожалуйста.

Причины инцидента озвучили в региональном МЧС, пишет 63.ру.

— Около 11:00 стало известно о возгорании в здании на улице 70 лет Октября, 56. Прибывшие сотрудники выяснили, что в торговом зале на первом этаже загорелся электросветильник. Площадь пожара составили 0,5 квадрата. Его ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений, — пояснили в экстренном ведомстве.

К счастью, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Однако из здания эвакуировали 30 человек.