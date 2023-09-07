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В Тольятти задержан местный житель, подозреваемый в покушении на убийство

7 сентября 2023 11:00
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В Тольятти задержан местный житель, подозреваемый в покушении на убийство

В Тольятти продолжается расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 2 сентября 2023 года подозреваемый, находясь на улице в Комсомольском районе города Тольятти, причинил несколько колото-резаных ранений ранее знакомой девушке, а затем скрылся с места совершения преступления.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пересечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств  происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК.

Теги: Убийство

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