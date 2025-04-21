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В Тольятти взыскали в пользу матери погибшего ребенка компенсацию морального вреда

21 апреля 2025 11:15
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В Тольятти взыскали в пользу матери погибшего ребенка компенсацию морального вреда

Находившийся за рулем водитель тольяттинской компании во избежания столкновения с другим автомобилем совершил на дороге маневр. Не убедившись в его безопасности, мужчина выехал на тротуар и сбил женщину с младенцем в коляске. Пострадавших доставили в больницу. Несмотря на оказанную помощь, от полученных травм ребенок скончался.

Водителя привлекли к уголовной ответственности – суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Организацию, чей сотрудник совершил ДТП, обязали компенсировать моральный вред в размере почти 3 миллионов рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав Центрального района
 г. Тольятти вынес постановление о запрете на осуществление регистрационных действий в отношении принадлежащих организации транспортных средств. Кроме того, сотрудник органов принудительного исполнения наложил арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника.

После принятых мер матери погибшего ребенка была полностью выплачена компенсация морального вреда.

Теги: Судебные приставы

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