В Тольятти взыскали моральный вред в пользу родственников погибшего пассажира

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Судебные приставы г. Тольятти помогли матери и жене погибшего в ДТП мужчины получить компенсацию морального вреда.

Житель г. Тольятти, двигаясь рано утром на своем внедорожнике по трассе М-5, несмотря на условия плохой видимости и мокрое дорожное покрытие, выехал на встречную полосу для обгона. В ходе совершения маневра его японский седан столкнулся с другим транспортным средством. В результате столкновения пассажир в чужой «легковушке» погиб. Суд признал водителя иномарки виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, условно. Также он обязал выплатить виновника матери и жене погибшего компенсацию морального вреда в 350 и 240 тысяч рублей.

Исполнительные листы поступили на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти. Судебным приставом-исполнителем должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительных производств, и о возможности применения к нему мер принудительного исполнения.

В связи с неисполнение решения суда в установленный законом срок сотрудником Службы было вынесено постановление об обращении взыскания на находящиеся на банковских счетах мужчины денежные средства.

В результате принятых сотрудником Службы мер задолженность полностью погашена. Моральный вред компенсирован.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.