В Тольятти водитель сбил ребенка, ехавшего на самокате

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2 июня на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в г. Тольятти в 18:05. 21-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», около дома № 153 по ул. Комсомольской допустил наезд на 5-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате по не регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. Бригадой скорой помощи ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.