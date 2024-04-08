В Тольятти в порту загорелось прогулочное судно

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С огнем и задымлением борются 61 пожарный, привлечено 18 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС России, информация о пожаре на «Империи» поступила в экстренные службы в 09:53 сегодня, 8 апреля. Судно стояло в речном порту Тольятти.

Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что машинное отделение судна заполнено дымом. Пожару на «Империи» был присвоен повышенный ранг вызова — Пожар №2. К счастью, погибших и пострадавших в результате пожара нет, пишет Обоз.Инфо.

Пока пожарные боролись с огнем в сети стремительно распространились видеокадры пожара — над судном густой дым, рядом дежурит машина скорой помощи, работают пожарно-спасательные подразделения.

Фото: облМЧС