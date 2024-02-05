В Тольятти в ДТП с иномарками пострадали двое

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4 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в Центральном районе Тольятти. В 18:45 час. 51-летний водитель, управляя а/м Toyota Yaris, двигался по ул. Комсомольское шоссе. В пути следования нарушил правила расположения т/с на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia, под управлением водителя 1990 года рождения. Водителю и 32 - летнему пассажиру Skoda Octavia медиками рекомендовано амбулаторное лечение.