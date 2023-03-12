В Тольятти у пешехода, нарушившего ПДД обнаружили наркотики

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В начале марта текущего года, находясь на маршруте патрулирования в Центральном районе города Тольятти, инспекторы Госавтоинспекции остановили мужчину, который переходил улицу в неположенном месте. Во время проведения административной процедуры местный житель заметно нервничал и противоречиво отвечал на вопросы. Госавтоинспекторы приняли решение досмотреть задержанного. В ходе проведения личного досмотра, в присутствии понятых, у нарушителя ПДД РФ полицейские обнаружили и изъяли в воротнике куртки полимерный пакет, внутри которой находилось порошкообразное вещество белого цвета. Сотрудники Госавтоинспекции доставили задержанного в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое оперуполномоченные направили в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством – N-метилэфедрона массой 1,840 граммов.

По данным сотрудников полиции подозреваемый 1985 года рождения работает мастером -отделочником в одной из строительных компаний города, ранее судим за аналогичное преступление. Как пояснил задержанный, он приобрел наркотики через сеть Интернет для собственного употребления.

Расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известными фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств, а также иных противоправных действий можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.