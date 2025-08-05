В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося ограбить ломбард

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Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти, получил от дежурного информацию о срабатывании тревожной сигнализации на одном из охраняемых объектов. Помощь стражей правопорядка потребовалась в ломбарде, расположенном на улице Дзержинского. Росгвардейцы незамедлительно выехали по указанному адресу.

По прибытии на место происшествия патрульные через окно увидели в помещении ломбарда молодого человека, который угрожал работникам предметом, похожим на пистолет. Соблюдая необходимые меры предосторожности, сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника – местного жителя 2006 года рождения. По предварительным данным, молодой человек собирался ограбить учреждение. Реализовать свой умысел тольяттинец не сумел по независящим от него обстоятельствам.

Сотрудники Росгвардии передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства, по результатам которого будет принято процессуальное решение. В настоящее время решается вопрос о поощрении росгвардейцев, пресекших противоправное деяние.