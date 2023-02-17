В Тольятти снесли незаконный ларек с семенами

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Предпринимательница из г. Тольятти, несмотря на нарушение срока договора аренды, продолжала осуществлять продажу семян в небольшом павильоне. Однако возможное применение мер принудительного характера призвало должницу к ответственности и она самостоятельно демонтировала торговый объект.

Индивидуальный предприниматель разместила на муниципальной земле нестационарный торговый объект площадью 27 кв. метров. Суд обязал должницу в добровольном порядке освободить площадь путем демонтажа павильона. Соответствующее исполнительное производство было возбуждено в отделении судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти.

Судебный пристав-исполнитель уведомил женщину о возбужденном в отношении нее исполнительном производстве и объяснил, что если решение суда не будет исполнено в установленный срок, к должнице будут применены меры принудительного характера.

Не желая быть привлеченной к административной ответственности женщина освободила земельный участок от торгового павильона. В рамках исполнительных действий судебным приставом был осуществлен выезд по месту нахождения коммерческой постройки и установлен факт исполнения судебного решения. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.