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В Тольятти росгвардейцы за сутки задержали троих граждан, находившихся в розыске

25 августа 2022 10:06
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В Тольятти росгвардейцы за сутки задержали троих граждан, находившихся в розыске

Экипажи вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования г. Тольятти за сутки задержали троих граждан, разыскиваемых за совершение преступлений.

Накануне в Центральном районе Тольятти, находясь на маршруте патрулирования, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил гражданина, показавшегося им подозрительным.

Патрульными было принято решение остановить гражданина для проверки документов и установления личности.

При проверке по базе данных росгвардейцы установили, что мужчина 1979 г.р., находится в местном розыске, как подозреваемый в совершении кражи.

Аналогичный случай произошел на улице Радищева в этот же день. В дневное время сотрудники Росгвардии задержали 44-летнего местного жителя.

Еще один гражданин, находившийся в розыске, был задержан росгвардейцами поздним вечером. 43-летний местный житель разыскивался как подозреваемый в совершении кражи, скрывшийся от органов дознания.

Сотрудники Росгвардии передали злоумышленников своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги: Росгвардия

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