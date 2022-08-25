В Тольятти росгвардейцы за сутки задержали троих граждан, находившихся в розыске

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Экипажи вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования г. Тольятти за сутки задержали троих граждан, разыскиваемых за совершение преступлений.

Накануне в Центральном районе Тольятти, находясь на маршруте патрулирования, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил гражданина, показавшегося им подозрительным.

Патрульными было принято решение остановить гражданина для проверки документов и установления личности.

При проверке по базе данных росгвардейцы установили, что мужчина 1979 г.р., находится в местном розыске, как подозреваемый в совершении кражи.

Аналогичный случай произошел на улице Радищева в этот же день. В дневное время сотрудники Росгвардии задержали 44-летнего местного жителя.

Еще один гражданин, находившийся в розыске, был задержан росгвардейцами поздним вечером. 43-летний местный житель разыскивался как подозреваемый в совершении кражи, скрывшийся от органов дознания.

Сотрудники Росгвардии передали злоумышленников своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.