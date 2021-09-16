В Тольятти расследовали гибель мужчины в сквере

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В Тольятти нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти в одном из скверов Автозаводского района. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что погибший - ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель 1985 года рождения.

Полицейские установили и опросили более 50 очевидцев, жителей близ расположенных многоквартирных домов и знакомых погибшего. В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к происшествию может быть причастен 29-летний владелец одного из питейных заведений. Ранее мужчина неоднократно был судим, в том числе за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

По результатам судебной экспертизы установлено, что смерть местного жителя наступила в результате причинения тяжкого вреда здоровью. СУ СК РФ возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативных мероприятий стражи правопорядка установили круг знакомых подозреваемого, отработали возможные места нахождения злоумышленника. Полицейским поступила информация о том, что мужчина узнал о розыске, арендовал машину и собирается покинуть Самарский регион. Оперативники задержали злоумышленника в одной из гостиниц города и доставили в территориальный орган внутренних дел.

Информация его возможной причастности к совершению тяжкого преступления подтвердилась, сообщает облМВД.