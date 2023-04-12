В Тольятти привлекли к уголовной ответственности алиментщика, который продал арестованный телефон

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Судебные приставы Автозаводского района г. Тольятти привлекли к уголовной ответственности алиментщика, который продал арестованный сотрудником Службы мобильный телефон.

Мужчина, обязанный решением суда выплачивать алименты в пользу своего 9-летнего сына в размере ¼ всех видов заработка, нерегулярно производил выплаты, к тому же суммы перечислений были незначительными. Судебный пристав-исполнитель неоднократно беседовал с должником, разъясняя, что стабильное перечисление денежных средств ребенку является необходимым. Ведь в противном случае к мужчине будут применены меры принудительного характера и, как показывает практика, бездействие нередко становится основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Мужчина не стремился исправить ситуацию и судебный пристав-исполнитель произвел арест принадлежащего должнику мобильного телефона марки «SAMSUNG». Имущество было оставлено на ответственное хранение владельцу, который был осведомлен судебным приставом об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего конфискации».

Желая поправить свое материальное положение, через несколько дней должник нашел покупателя и продал ему мобильное устройство. Судебный пристав-исполнитель выехал по месту проживания должника, чтобы проверить сохранность арестованного имущества. Сотрудником Службы был составлен акт невозможности взыскания арестованного имущества. За совершенное деяние мужчину привлекли к уголовной ответственности и назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Теперь мужчине предстоит не только погасить задолженность по алиментам перед ребенком, но и потрудиться на благо города. Если он и дальше продолжит уклоняться от исполнения родительских обязательств, его вновь будет ждать уголовная ответственность — на этот раз по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».