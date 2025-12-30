Я нашел ошибку
Главные новости:
Водитель погиб в ДТП в Волжском районе
Водитель погиб в ДТП в Волжском районе
На Чукотке полностью остановили Билибинскую АЭС после завершения эксплуатации
На Чукотке полностью остановили Билибинскую АЭС после завершения эксплуатации
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
6000 дошкольников приняли участие в областной акции «Единый день ГТО»
6000 дошкольников приняли участие в областной акции «Единый день ГТО»
Роспотребнадзор сообщил о доминировании гонконгского гриппа в РФ
Роспотребнадзор сообщил о доминировании гонконгского гриппа в РФ
В Самаре организуют 20 площадок для сбора живых елей
В Самаре организуют 20 площадок для сбора живых елей
В России за год задержали более 300 человек за диверсии на объектах транспорта
В России за год задержали более 300 человек за диверсии на объектах транспорта
Минприроды посвятит 2026 год изучению качества воды от скважины до прилавков
Минприроды посвятит 2026 год изучению качества воды от скважины до прилавков
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.45
-0.24
EUR 91.48
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти привлекли к административной ответственности водителя пассажирской ГАЗели

164
В Тольятти привлекли к административной ответственности водителя пассажирской ГАЗели

В ходе мониторинга сети Интернет в одной из социальных сетей сотрудники полиции выявили публикацию, содержащую видеозапись, на которой запечатлен факт грубого нарушения Правил дорожного движения на Автозаводском шоссе города Тольятти.

Водитель пассажирской газели, в нарушении дорожного знака 4.1.4 двигался прямо по проезжей части, находясь на левой полосе, что запрещено вышеуказанным дорожным знаком.

В ходе проверки информации сотрудники Госавтоинспекции установили личность жителя Самарской области, после чего задержали 38-летнего водителя и привлекли его к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги).

Сотрудники полиции провели с водителем профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения на дороге и необходимости неукоснительного соблюдения ПДД РФ.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сотрудники полиции города Чапаевска провели специальное профилактическое мероприятие «Ребёнок – главный пассажир»
30 декабря 2025, 09:45
Сотрудники полиции Чапаевска провели специальное профилактическое мероприятие «Ребёнок – главный пассажир»
Цель акции – привлечь внимание взрослых к вопросам обеспечения безопасности детей, убедить водителей обязательно использовать штатные ремни безопасности и... Общество
306
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции организовали практическое занятие по безопасности на одной из городских улиц
27 декабря 2025, 11:39
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции организовали практическое занятие по безопасности на одной из городских улиц
Госавтоинспекторы в игровой форме объяснили малышам, на что следует обращать внимание при переходе проезжей части, особое внимание уделив «дорожным... Общество
713
С приближением выходных дней сотрудники самарской полиции традиционно выходят на усиленный режим несения службы
26 декабря 2025, 10:46
С приближением выходных дней сотрудники самарской полиции традиционно выходят на усиленный режим несения службы
В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава Госавтоинспекции, в том числе сотрудников управления Госавтоинспекции ГУ МВД России... Общество
548
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
30 декабря 2025  16:36
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
25
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
30 декабря 2025  15:07
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
187
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
30 декабря 2025  14:12
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
186
Напоминаем: в Самаре проезд в новогоднюю ночь будет БЕСПЛАТНЫМ!
30 декабря 2025  13:50
Напоминаем: в Самаре проезд в новогоднюю ночь будет БЕСПЛАТНЫМ!
170
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
29 декабря 2025  21:25
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
521
Весь список