В Тольятти привлекли к административной ответственности водителя пассажирской ГАЗели

В ходе мониторинга сети Интернет в одной из социальных сетей сотрудники полиции выявили публикацию, содержащую видеозапись, на которой запечатлен факт грубого нарушения Правил дорожного движения на Автозаводском шоссе города Тольятти.

Водитель пассажирской газели, в нарушении дорожного знака 4.1.4 двигался прямо по проезжей части, находясь на левой полосе, что запрещено вышеуказанным дорожным знаком.

В ходе проверки информации сотрудники Госавтоинспекции установили личность жителя Самарской области, после чего задержали 38-летнего водителя и привлекли его к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги).

Сотрудники полиции провели с водителем профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения на дороге и необходимости неукоснительного соблюдения ПДД РФ.