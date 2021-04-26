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В Тольятти приставы передали двоих детей под опеку государства

26 апреля 2021 10:31
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В Тольятти приставы передали двоих детей под опеку государства

На основании решения суда в отделении судебных приставов Центрального района г. Тольятти возбуждено исполнительное производство о лишении женщины из «Автограда» родительских прав, взыскания алиментов и передаче ее троих несовершеннолетних детей органу опеки и попечительства г.о. Тольятти для дальнейшего жизнеустройства. 

Судебным приставом-исполнителем одновременно с возбуждением исполнительного производства с целью незамедлительного исполнения решения суда, осуществлен выход совместно с представителями органа опеки и попечительства по месту жительства должницы, указанному в исполнительном листе. Однако женщины дома не оказалось. Судебные приставы в ходе опроса соседей установили новый адрес проживания должницы с детьми. Выехав по новому месту жительства женщины, сотрудники Службы установили, что старший сын находится под домашним арестом и в настоящее время в розыске, а вот две дочки жили в квартире с лишенной родительских прав матерью.

Судебные приставы вручили должнице требование и разъяснили присутствующим решение суда. После проведения беседы о необходимости исполнения судебного решения спокойно, без травмирующих психику детей действий, женщина согласилась передать дочерей представителям органа опеки и попечительства г.о. Тольятти.

Теги: опека судебные приставы

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