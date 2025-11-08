В Тольятти при столкновении двух легковых автомобилей погиб один из водителей

135

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 8 ноября в 16:35 в Тольятти, в районе дома № 18 по улице Коммунальной произошло столкновение автомобиля Changan, под управлением 43-летнего водителя и автомобиля Волга, под управлением 51-летнего водителя.

В результате отечественный автомобиль отбросило на световую опору. Его водитель погиб на месте ДТП. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО