Я нашел ошибку
Главные новости:
Показанный результат позволяет Дарье стать участницей чемпионата мира по бодибилдингу.
Дарья Шаповалова и Анна Михайлова из Самарской области - победители соревнований по бодибилдингу
С места ДТП госпитализирован велосипедист.
В Промышленном районе Самары велосипедист попал под колеса автомобиля ВАЗ 2131
В этом году на участие в Чтениях поступило более двух тысяч заявок из 82 регионов страны.
Два педагога представили наш регион на Всероссийских педагогических чтениях «Моя страна – моя Россия»
Пострадали пассажиры второго автомобиля.
В Тольятти на улице Куйбышева столкнулись две иномарки, погибли водитель и пассажир одного из автомобилей
В Самарской области продолжается прием заявок на участие в конкурсе грантов малому и среднему бизнесу на проекты по развитию туристической инфраструктуры.
Бизнес Самарской области получит гранты на развитие туристической инфраструктуры
В Сергиевском районе водитель погиб в ДТП с автобусом
В Сергиевском районе водитель погиб в ДТП с автобусом
С 18 по 19 ноября состоятся «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России в Самаре
С 18 по 19 ноября состоятся «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России в Самаре
В Самаре предприятие заплатит девушке, чьи волосы затянуло в станок
В Самаре предприятие заплатит девушке, чьи волосы затянуло в станок
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.36
0.35
EUR 94.2
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти на улице Куйбышева столкнулись две иномарки, погибли водитель и пассажир одного из автомобилей

12 ноября 2025 14:29
100
Пострадали пассажиры второго автомобиля.

Сегодня  утром, примерно в 07:05, на улице Куйбышева в Комсомольском районе Тольятти произошло ДТП с тяжкими последствиями. 

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia, мужчина 1987 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Ford Transit.

На месте ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Kia.

Пострадали пассажиры автомобиля Ford Transit женщина и мужчина, которые получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

ГосавтоинспекцияТольятти напоминает о недопустимости выезда на полосу встречного движения и призывает всех участников дорожного движения к постоянной концентрации внимания на дороге. Не рискуйте понапрасну - цена такой ошибки неизмеримо высока, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: ДТП Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
После столкновения автомобиль отбросило на световую опору.
08 ноября 2025, 20:50
В Тольятти при столкновении двух легковых автомобилей погиб один из водителей
После столкновения автомобиль отбросило на световую опору. Происшествия
1141
В настоящее время медики оказывают помощь водителю и двум пассажирам.
26 сентября 2025, 19:38
В Тольятти на Обводном шоссе перевернулась иномарка
В настоящее время медики оказывают помощь водителю и двум пассажирам. Происшествия
947
Со слов водителя автомобиля, ему стало плохо за рулём, из-за чего он не справился с управлением и совершил наезд.
30 августа 2025, 17:59
В Тольятти автомобиль наехал на ограждение организации
Со слов водителя автомобиля, ему стало плохо за рулём, из-за чего он не справился с управлением и совершил наезд. Происшествия
1053
В центре внимания
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
147
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
353
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
384
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
350
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
234
Весь список