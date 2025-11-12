В Тольятти на улице Куйбышева столкнулись две иномарки, погибли водитель и пассажир одного из автомобилей

100

Сегодня утром, примерно в 07:05, на улице Куйбышева в Комсомольском районе Тольятти произошло ДТП с тяжкими последствиями.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia, мужчина 1987 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Ford Transit.

На месте ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Kia.

Пострадали пассажиры автомобиля Ford Transit женщина и мужчина, которые получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

ГосавтоинспекцияТольятти напоминает о недопустимости выезда на полосу встречного движения и призывает всех участников дорожного движения к постоянной концентрации внимания на дороге. Не рискуйте понапрасну - цена такой ошибки неизмеримо высока, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО