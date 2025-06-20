В Тольятти на пожаре погиб 63-летний мужчина

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Ночной пожар вспыхнул в одном из многоквартирных домов Центрального района автограда 20 июня.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области, сигнал поступил в экстренные службы в 01:19 – по сообщениям, огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже жилого дома №23 на улице Победы.

Как выяснилось, в квартире горели домашние вещи. Огонь распространился на площадь всего 2 кв. м. Однако даже небольшое возгорание унесло жизнь человека – на пожаре погиб 63-летний мужчина.

Пожарн был локализован к 01:35 и полностью потушен в 01:43. На месте происшествия работали 19 человек, привлечено шесть единиц техники, создано два звена газодымозащиты, пишет Обоз-инфо.