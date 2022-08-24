В Тольятти мужчина за 10 000 рублей передал коды доступа для работы с денежными потоками

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По подозрению в совершении преступления сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Тольятти задержан 39-летний ранее не судимый местный житель. По версии полицейских, мужчина, будучи владельцем фирмы-однодневки, обратился в отделение одного из банков. Там он получил учетные данные. После этого мужчина за вознаграждение в размере более 10 тысяч рублей передал полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств.

Изъятые в ходе обысков и выемок предметы и документы подтвердили противоправную деятельность.

По собранным сотрудниками полиции материалам СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.