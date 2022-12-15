В Тольятти двоих детей передали органам опеки

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Судебные приставы Автозаводского района №2 г. Тольятти исполнили решение суда о передаче двоих несовершеннолетних детей, росших в неблагополучной семье, органам опеки и попечительства.

После смерти матери забота о мальчиках полностью легла на плечи отца. Однако справиться со своим обязанностями он был не в силах – мужчина злоупотреблял спиртными напитками. В связи с тем, что отец вел аморальный образ жизни и не проявлял заботы о своих детях, суд вынес решение передать детей органам опеки и попечительства.

Судебным приставом-исполнителем одновременно с возбуждением исполнительного производства с целью незамедлительного исполнения решения суда, осуществлен выход совместно с органами опеки и попечительства по месту жительства отца-должника. Должник с детьми были дома. Объяснив цель визита и предъявив исполнительный документ, судебные приставы разъяснили должнику, что детей лучше передать без скандала, не травмируя их психику. Мужчина учел слова сотрудника Службы и передал несовершеннолетних органам опеки и попечительства.

Решение суда исполнено. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.