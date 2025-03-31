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В Сызранском районе в ДТП пострадал 4-летний ребенок

31 марта 2025 12:52
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В Сызранском районе в ДТП пострадал 4-летний ребенок

30 марта еще одно ДТП в 12:05 произошло в Сызранском районе. 86-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, двигался на нерегулируемом перекрестке по переулку Молодогвардейский в Сызрани. В пути следования, напротив дома №12Б местный житель при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Mazda 6, под управлением 30-летней женщины, после чего она совершила съезд с дороги и наехала на световую опору. Пассажир иномарки – 4-летний ребенок госпитализирован с места ДТП. Водитель отечественной машины самостоятельно обратился в лечебное учреждение.

Теги: ДТП

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