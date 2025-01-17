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В Сызранском районе произошло ДТП, есть погибший и пострадавший

17 января 2025 11:51
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В Сызранском районе произошло ДТП, есть погибший и пострадавший

17 января на трассе Обход г. Сызрани с выходом на автодорогу «Москва –Самара», 3 километр, произошло дорожно-транспортное происшествие.

По прибытии на место в 9:35 пожарные-спасатели установили, что произошло лобовое столкновение двух транспортных средств: легкового автомобиля Kia Rio и грузового Mercedes. Личный состав провел аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение аккумуляторных батарей. К сожалению, водитель легкового автомобиля погиб, а пассажир пострадал и был передан медработникам для госпитализации в Центральную городскую районную больницу города Сызрани.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

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