В Сызранском районе в ДТП пострадал ребенок

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27 июля на территории региона зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в 12:50 час. в Сызранском районе. 60-летняя женщина-водитель (с июля 2022 г. к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекалась 17 раз), находясь за рулем автомашины Lada Granta, двигалась по автодороге М5 Урал в направлении г. Самара. При проезде регулируемого перекрестка на пересечении ул. Гаражная на запрещающий сигнал светофора, допустила столкновение с автомобилем Lada Kalina под управлением 39-летней женщины-водителя. С места происшествия в медицинское учреждение госпитализирована 7-летняя девочка, пассажир автомобиля Lada Kalina.