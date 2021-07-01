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В Сызрани в собственном автомобиле от жары умер 45-летний мужчина

1 июля 2021 13:59
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В Сызрани в собственном автомобиле от жары умер 45-летний мужчина

В Сызрани в собственном автомобиле скончался 45-летний мужчина.

- Все случилось так быстро, что до сих пор трудно поверить в происходящее, - рассказала корреспонденту «КТВ-ЛУЧ» близкая родственница покойного. – Он совсем недавно прошел полное медицинское обследование, чувствовал себя хорошо. По словам сызранки, в день смерти горожанин ожидал свою супругу в машине, когда ему стало очень плохо.

- Он успел вызвать скорую помощь, но несмотря на усилия медиков, все равно скончался, - добавляет горожанка. – Врачи утверждают, что произошло нарушение сердечного ритма, которое и привело к внезапной остановке сердца. В свою очередь, скорбящие родственники уверены, что жизнь их родного человека оборвалась из-за сильной жары, которая уже длительное время мучает всех горожан. У покойного мужчины остались жена и двое детей, пишет КТВ-Луч.
 

Теги: аномально жаркая погода жара погибшие от жары Сызрань

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