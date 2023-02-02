В Сызрани сотрудниками транспортной полиции пресечен факт распространения наркотиков

91

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечена противоправная деятельность 26-летнего гражданина одной из сопредельных республик, подозреваемого в сбыте наркотических средств в крупном размере на территории города Сызрани.

Мужчина был задержан в черте города и доставлен в дежурную часть Сызранского линейного отдела для проведения дальнейших следственных действий. В ходе личного досмотра у гражданина в карманах куртки было обнаружено и изъято 63 свертка с порошкообразным веществом.

По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком «героин» в крупном размере общей массой более 120 граммов.

В ходе неотложного обыска съемной квартиры, где проживал подозреваемый, также был обнаружен и изъят сверток с наркотическим средством и упаковочный материал.

По данным следствия установлено, что подозреваемый приобрел партию наркотика через телефонное приложение для дальнейшего распространения его на территории города Сызрани и Сызранского района путем закладок с использованием сети «Интернет».

На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.