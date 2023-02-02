Я нашел ошибку
Главные новости:
«РКС-Самара» получили награду за одно из лучших защитных сооружений в Приволжском федеральном округе
«РКС-Самара» получили награду за одно из лучших защитных сооружений в Приволжском ФО
Транспортные прокуроры проверили суда, курсирующие между Самарой и Рождествено
Транспортные прокуроры проверили суда, курсирующие между Самарой и Рождествено
За минувшие сутки выявили еще 316 случаев коронавируса в Самарской области
За минувшие сутки выявили еще 316 случаев коронавируса в Самарской области
Грузовая "Газель" сгорела ночью на пр. Металлургов в Самаре
Грузовая "Газель" сгорела ночью на пр. Металлургов в Самаре
Ежегодный танцевальный фестиваль различных направлений вновь соберет танцевальные коллективы Поволжья в Сызрани
Ежегодный танцевальный фестиваль различных направлений вновь соберет танцевальные коллективы Поволжья в Сызрани
У тольяттинца в магазине украли телефон
У тольяттинца в магазине украли телефон
Глава СК взял на контроль состояние школ в Сызранском районе
Глава СК взял на контроль состояние школ в Сызранском районе
«КамАЗ» приступил к выпуску локализованных грузовиков поколения К5
«КамАЗ» приступил к выпуску локализованных грузовиков поколения К5
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.12
-0.4
EUR 76.22
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк открывает сезон уникальных лекций
В Самаре 1 февраля состоится открытие выставки «Рождествено в красках осени»
Самарский зоопарк приглашает 2 февраля на "День российского сурка"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани сотрудниками транспортной полиции пресечен факт распространения наркотиков

2 февраля 2023 11:48
91
В Сызрани сотрудниками транспортной полиции пресечен факт распространения наркотиков

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечена противоправная деятельность 26-летнего гражданина одной из сопредельных республик, подозреваемого в сбыте наркотических средств в крупном размере на территории города Сызрани.

Мужчина был задержан в черте города и доставлен в дежурную часть Сызранского линейного отдела для проведения дальнейших следственных действий. В ходе личного досмотра у гражданина в карманах куртки было обнаружено и изъято 63 свертка с порошкообразным веществом.

По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком «героин» в крупном размере общей массой более 120 граммов.

В ходе неотложного обыска съемной квартиры, где проживал подозреваемый, также был обнаружен и изъят сверток с наркотическим средством и упаковочный материал.

По данным следствия установлено, что подозреваемый приобрел партию наркотика через телефонное приложение для дальнейшего распространения его на территории города Сызрани и Сызранского района путем закладок с использованием сети «Интернет».

На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

 

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти в Автозаводском районе города задержана подозреваемая в незаконном обороте наркотиков.
24 января 2023, 10:09
В Тольятти в Автозаводском районе города задержана подозреваемая в незаконном обороте наркотиков.
Также женщина незаконно легализовала  свыше 120  тысяч рублей Криминал
708
ГРОМ в самарском лесу задержал студента с 3 кг наркотиков
18 января 2023, 12:21
ГРОМ в самарском лесу задержал студента с 3 кг наркотиков
В одежде и спортивной сумке задержанного  обнаружено и изъято девять свертков с 380 гр. синтетической «соли».  Криминал
937
В Самаре изъята крупная партия мефедрона
07 января 2023, 11:56
В Самаре изъята крупная партия мефедрона
В ходе опроса молодой человек пояснил, что хранил наркотики с целью дальнейшей реализации на территории города. Криминал
1604
В центре внимания
Самарскую область накроет снегопад
2 февраля 2023  12:30
Самарскую область накроет снегопад
91
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
2 февраля 2023  10:39
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
161
В Самарской области в сотрудничестве с КРЭТ планируется создать мощный электронно-компонентный кластер.
1 февраля 2023  20:44
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Владимиром Гутеневым и Александром Паном
433
В Самаре увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах №27 и №59
1 февраля 2023  10:12
В Самаре увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах №27 и №59
396
Срочно!  Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня за превышение должностных полномочий
1 февраля 2023  07:59
Срочно!  Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня за превышение должностных полномочий
2196
Весь список