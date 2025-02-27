Я нашел ошибку
Главные новости:
СОУНБ приглашает к участию в конкурсе художественного чтения «Голоса фронта – 2025»
СОУНБ приглашает к участию в конкурсе художественного чтения «Голоса фронта – 2025»
В Самаре после пожара затопило пункт полиции
В Самаре после пожара затопило пункт полиции
Энергетики Новокуйбышевских тепловых сетей выявляли 74 незаконных объекта в охранных зонах коммуникаций
Энергетики Новокуйбышевских тепловых сетей выявляли 74 незаконных объекта в охранных зонах коммуникаций
В Сызрани полицейские пресекли деятельность наркопритона
В Сызрани полицейские пресекли деятельность наркопритона
в феврале новостройки Самары продавались за 126 000 руб/кв.м
В феврале новостройки Самары продавались за 126 000 руб/кв.м
Россияне начали перекладывать деньги с коротких вкладов на длинные
Россияне начали перекладывать деньги с коротких вкладов на длинные
Полицейские и общественники приняли участие в общегородском родительском собрании в Самаре
Полицейские и общественники приняли участие в общегородском родительском собрании в Самаре
Каждый пятый молодой житель Приволжского ФО готов к релокации в поисках работы
Каждый пятый молодой житель Приволжского ФО готов к релокации в поисках работы
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.93
-0.7
EUR 90.18
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музыкальная гостиная в гостях у Кирхи пройдет в Самаре
В школе села Спиридоновка состоялась внеплановая проверка на состояние работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
В «ЗИМ Галерее» отпразднуют Масленицу концертом группы Taraxacum
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани полицейские пресекли деятельность наркопритона

27 февраля 2025 10:21
53
В Сызрани полицейские пресекли деятельность наркопритона

По факту систематического предоставления помещения для потребления наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация, что подозреваемый в пособничестве в приобретении наркотических средств местный житель 1981 года рождения, в своей квартире, расположенной в многоквартирном доме на улице Лазо,  предоставляет помещение наркозависимым для употребления запрещенных веществ.

С целью проверки данной информации полицейские провели мероприятия  по указанному адресу и зафиксировали факты систематического предоставления однокомнатной квартиры для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Также, в присутствии понятых оперативники провели осмотр жилого помещения, обнаружили и изъяли сверток из фольги с порошкообразным веществом, одноразовые шприцы, пластмассовые пузырьки и другие предметы для приготовления и употребления наркотических средств.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что сам является наркозависимым и безработным, поэтому помогал в приобретение наркотических средств своим знакомым, после чего данные наркотические средства совместно употребляли по адресу его проживания.

Полицейские выявили у мужчины признаки опьянения и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, от которого задержанный отказался. За что судом привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства без назначения врача).

По данным сотрудников полиции 44-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и грабеж.

В настоящее время отделом дознания МУ МВД России «Сызранское»  в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Расследование продолжается.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Восемь жителей Самарской области участвовали в создании канала наркоторговли
25 февраля 2025, 11:16
Восемь жителей Самарской области участвовали в создании канала наркоторговли
Из незаконного оборота изъято 7,5 кг наркотического средства мефедрон, 0,5 кг наркотического средства каннабис (марихуана). Происшествия
805
В Тольятти ликвидировали наркопритон
25 февраля 2025, 09:39
В Тольятти ликвидировали наркопритон
По факту систематического предоставления помещения для потребления наркотических средств возбуждено уголовное дело. Криминал
563
У двух тольяттинцев нашли 304 куста конопли
18 февраля 2025, 13:39
У двух тольяттинцев нашли 304 куста конопли
Еще у них нашли два мешка марихуаны. Происшествия
753
В центре внимания
Володин перечислил законы, которые начнут действовать с 1 марта
27 февраля 2025  09:19
Володин перечислил законы, которые начнут действовать с 1 марта
89
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца.
25 февраля 2025  13:46
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца
664
Самарцы попросили не сносить рынок в 15 микрорайоне
25 февраля 2025  13:13
Самарцы попросили не сносить рынок в 15 микрорайоне
428
Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов
25 февраля 2025  12:27
Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов
385
Росстандарт вводит новые дорожные знаки
25 февраля 2025  11:47
Росстандарт вводит новые дорожные знаки
646
Весь список