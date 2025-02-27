В Сызрани полицейские пресекли деятельность наркопритона

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По факту систематического предоставления помещения для потребления наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация, что подозреваемый в пособничестве в приобретении наркотических средств местный житель 1981 года рождения, в своей квартире, расположенной в многоквартирном доме на улице Лазо, предоставляет помещение наркозависимым для употребления запрещенных веществ.

С целью проверки данной информации полицейские провели мероприятия по указанному адресу и зафиксировали факты систематического предоставления однокомнатной квартиры для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Также, в присутствии понятых оперативники провели осмотр жилого помещения, обнаружили и изъяли сверток из фольги с порошкообразным веществом, одноразовые шприцы, пластмассовые пузырьки и другие предметы для приготовления и употребления наркотических средств.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что сам является наркозависимым и безработным, поэтому помогал в приобретение наркотических средств своим знакомым, после чего данные наркотические средства совместно употребляли по адресу его проживания.

Полицейские выявили у мужчины признаки опьянения и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, от которого задержанный отказался. За что судом привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства без назначения врача).

По данным сотрудников полиции 44-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и грабеж.

В настоящее время отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Расследование продолжается.