В Сызрани перевернулась машина, пострадала пассажирка

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +24, +26°С.
25 июля в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +27°С
Несколько полезных рекомендаций помогут вам избежать неприятностей в дороге.
МЧС СО: отправляясь в дальнюю дорогу на автомобиле, помните о безопасности
Пройти обучение может любой житель Самары и региона старше 18 лет. 
Самарцев приглашают пройти бесплатный курс «Волонтер поискового отряда»
Николай Кикин – настоящий художник-путешественник.
В Самарском художественном музее состоится открытие выставки «Открывая миры» самарского художника Николая Кикина
ГД может осенью рассмотреть законопроект о регулировании рынка видеоигр
ГД может осенью рассмотреть законопроект о регулировании рынка видеоигр
В настоящее время строительство одиннадцатой станции единственной самарской линии метро идет в плановом режиме
В настоящее время строительство одиннадцатой станции единственной самарской линии метро идет в плановом режиме
Упавшему в Амурской области самолету было почти 50 лет
Упавшему в Амурской области самолету было почти 50 лет
Соцфонд сообщил о перерасчете пенсий работающим пенсионерам с августа
Соцфонд сообщил о перерасчете пенсий работающим пенсионерам с августа
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.45
0.36
EUR 91.79
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Каникулы с Общественным советом»: тольяттинские полицейские напомнили детям основные правила безопасного поведения
В  день памяти Владимира Высоцкого в Самаре состоится X юбилейный городской фестиваль «Волга песни слышала…»
Полицейские пресекли в регионе факты незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранцев
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани перевернулась машина, пострадала пассажирка

24 июля 2025 12:41
128
В Сызрани перевернулась машина, пострадала пассажирка

23 июля на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 13 человек. 

Одно из ДТП произошло в 10:20 в Сызрани. 45-летняя женщина-водитель, управляя транспортным средством Mitsubishi ASX, двигаясь по ул.  Саратовской в направлении ул. Свердлова. В пути следования, при пересечении нерегулируемого перекрестка, ул. Фридриха Энгельса, не уступила дорогу автомобилю LADA 211440, под управление 37-летнего водителя, который двигался по главной ул. Фридриха Энгельса, со стороны ул. Рабочая, в сторону ул. Московская, и допустила с ним столкновение, после чего автомобиль LADA 211440 совершил опрокидывание по ходу своего движения. 40-летняя женщина-пассажир иномарки госпитализирована с места ДТП.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Промышленном районе Самары произошло ДТП с электровелосипедом
23 июля 2025, 13:44
В Промышленном районе Самары произошло ДТП с электровелосипедом
Водитель двухколёсного транспортного средства госпитализирован. Происшествия
257
В Самаре в ДТП пострадала 16-летняя девочка
23 июля 2025, 13:32
В Самаре в ДТП пострадала 16-летняя девочка
Она доставлена в медицинское учреждение.  Происшествия
301
В Волжском районе на ходу загорелся грузовик
23 июля 2025, 12:44
В Волжском районе на ходу загорелся грузовик
К счастью, обошлось без пострадавших. Происшествия
270
В центре внимания
В Самаре капремонт улицы Дачной начнется в августе
24 июля 2025  13:32
В Самаре капремонт улицы Дачной начнется в августе
102
На Молодежный форум «иВолга» прибыли первые участники
24 июля 2025  12:22
На Молодежный форум «иВолга» прибыли первые участники
138
В Самарской области благодаря нацпроекту «Семья» появился новый сервис для семей с детьми
24 июля 2025  10:07
В Самарской области благодаря нацпроекту «Семья» появился новый сервис для семей с детьми
187
Вячеслав Федорищев назначил врио председателя правительства Самарской области
23 июля 2025  22:34
Вячеслав Федорищев назначил врио председателя правительства Самарской области
571
На этой неделе делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работала в Минске.
23 июля 2025  17:54
Самарская область будет усиливать сотрудничество с Республикой Беларусь
370
Весь список