В Сызрани перевернулась машина, пострадала пассажирка

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23 июля на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 13 человек.

Одно из ДТП произошло в 10:20 в Сызрани. 45-летняя женщина-водитель, управляя транспортным средством Mitsubishi ASX, двигаясь по ул. Саратовской в направлении ул. Свердлова. В пути следования, при пересечении нерегулируемого перекрестка, ул. Фридриха Энгельса, не уступила дорогу автомобилю LADA 211440, под управление 37-летнего водителя, который двигался по главной ул. Фридриха Энгельса, со стороны ул. Рабочая, в сторону ул. Московская, и допустила с ним столкновение, после чего автомобиль LADA 211440 совершил опрокидывание по ходу своего движения. 40-летняя женщина-пассажир иномарки госпитализирована с места ДТП.