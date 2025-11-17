В Ставропольском районе сегодня ночью произошел пожар по рангу 1-БИС, погиб человек

102

16 ноября в 23:41 в пожарно-спасательный отряд № 30 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в сельском поселении Севрюкаево на улице Фрунзе.



По прибытии было установлено, что горят надворные постройки и дом на общей площади 72 квадратных метра.

Был объявлен ранг пожара 1-БИС.

На борьбу с огнем оперативно были поданы 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.

В 01:45 пожар был локализован, в 03:33 – была объявлена ликвидация открытого горения.

К сожалению, погиб 1 человек.

Причина пожара устанавливается.