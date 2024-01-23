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В Ставропольском районе местный житель осужден за сбор конопли

23 января 2024 13:46
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В Ставропольском районе местный житель осужден за сбор конопли

Прокуратурой Ставропольского района Самарской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, ранее судимого за аналогичное преступление, обвиняемогопо ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере).

Судом установлено, что в июле 2023 года мужчина собрал дикорастущую коноплю, содержащую в своем составе наркотическое средство, общей массой более 52 граммов. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятийон был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение, где наркотики были изъяты.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Теги: Стоп Наркотик

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