В Ставропольском районе горит ангар на площади 1000 квадратных метров

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Крупный пожар произошел в Самарской области 4 июля. В селе Ташелка Ставропольского района загорелся ангар. В соцсетях очевидцы пишут, что здесь раньше находилась пилорама, но официальной информации, что хранится в загоревшемся ангаре, как он использовался, пока нет.

— Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, — уточнила пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

В службу спасения информация о пожаре поступила в 10.54. Пожарные-спасатели продолжают бороться с огнем. На месте ЧП работают 60 человек, задействованы 19 единиц техники. По предварительным данным, на пожаре никто не погиб и не пострадал, пишет Самара-КП.