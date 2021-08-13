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В СНТ "Дубовый Гай" Волжского района  горели дачные дома и надворные постройки на площади 500 кв.м.

13 августа 2021 18:20
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Для тушения пожара привлекались 72 человека и 28 единиц техники.

В 16.45 13 августа в ЦУКС СО поступило сообщение о пожаре в СНТ "Дубовый Гай" в Волжском районе.

Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова – Пожар №2.

Горели дачные строения на площади 400 кв.м..

Погибших и пострадавших нет.

В 17.28 пожар был локализован, горели дачные дома и надворные постройки на площади 500 кв.м..

В 18.23 объявлена ликвидация открытого горения.

Для тушения пожара привлекались 72 человека и 28 единиц техники, сообщили в пресс-службе облМЧС.

 

Фото:   пресс-служба облМЧС

Теги: "Дубовый Гай" дачные дома пожар

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