В СНТ "Дубовый Гай" Волжского района  горели дачные дома и надворные постройки на площади 500 кв.м.

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В 16.45 13 августа в ЦУКС СО поступило сообщение о пожаре в СНТ "Дубовый Гай" в Волжском районе.

Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова – Пожар №2.

Горели дачные строения на площади 400 кв.м..

Погибших и пострадавших нет.

В 17.28 пожар был локализован, горели дачные дома и надворные постройки на площади 500 кв.м..

В 18.23 объявлена ликвидация открытого горения.

Для тушения пожара привлекались 72 человека и 28 единиц техники, сообщили в пресс-службе облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС