В Шигонах ликвидировали два пожара за один день

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25 марта в 3 часа 20 минут на пульт связи поступило сообщение о пожаре на улице Садовая в селе Шигоны. На место вызова были направлены два пожарных расчета пожарно – спасательной части № 114 пожарно – спасательного отряда № 37 в количестве 6 человек личного состава. По прибытии к месту пожара было установлено, что горит баня. Общая площадь пожара составляла 12 квадратных метров. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б». В 3 часа 27 минут была объявлена локализация пожара, в 3 часа 30 минут – ликвидация открытого горения. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.



Также 25 марта в 11 часов 20 минут поступило сообщение о пожаре на улице Степана Разина в селе Шигоны. На место вызова оперативно выехали два пожарных расчета пожарно – спасательной части № 114 пожарно – спасательного отряда № 37 в количестве 5 человек личного состава. По прибытии к месту пожара было установлено, что в частном доме горит потолочное перекрытие. Общая площадь пожара составляла 10 квадратных метров. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б». В 11 часов 29 минут зафиксирована локализация пожара, в 11 часов 36 минут – ликвидация открытого горения. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"