В  Шенталинском районе женщина подозревается в убийстве своего пожилого мужа

121

Следователем Шенталинского района возбуждено уголовное дело в отношении 65-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве.

Женщина, находясь по месту жительства, в ходе ссоры со своим 74-летним мужем нанесла ему один удар топором по голове. От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО