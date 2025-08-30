Я нашел ошибку
Главные новости:
Участниками регионального этапа стали более 220 любителей северной ходьбы.
На базе СШ «Чайка» проходит региональный этап фестиваля северной ходьбы «Золотые Жигули»
Женщина, находясь по месту жительства, в ходе ссоры со своим 74-летним мужем нанесла ему один удар топором по голове.
В  Шенталинском районе женщина подозревается в убийстве своего пожилого мужа
Впервые она прошла в новом формате прогулки на теплоходе. 
100 самарских ребят с ОВЗ стали участниками городской акции «Внимание, первоклассник!»
Сегодня район уверенно смотрит в будущее: развивается экономика, строится инфраструктура, появляются новые проекты.
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Красноармейского района с 90-летием со дня образования  муниципалитета
По итогам проверки школьные автобусы признаны технически исправными и полностью готовыми к эксплуатации.
В Клявлинском районе госавтоинспекторы проверили готовность школьных автобусов
Малые архитектурные формы, в том числе декоративные камни-валуны, размещенные в клумбах несколько лет назад, специалисты очистили от грязи. 
Для улицы Ленинградской в Самаре специалисты разработали ландшафтный дизайн клумб
31 декабря 2025 года станет выходным днём
Будьте внимательны и осторожны!
31 августа в регионе ожидается жара до +31 С
Мероприятия
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
В  Шенталинском районе женщина подозревается в убийстве своего пожилого мужа

30 августа 2025 16:19
121
Женщина, находясь по месту жительства, в ходе ссоры со своим 74-летним мужем нанесла ему один удар топором по голове.

Следователем Шенталинского района возбуждено уголовное дело в отношении 65-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве.

Женщина, находясь по месту жительства, в ходе ссоры со своим 74-летним мужем нанесла ему один удар топором по голове. От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Убийство

