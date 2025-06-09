В Шенталинском районе тушили надворные постройки

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В Шенталинском районе пожарные-спасатели совместно с добровольной пожарной командой ликвидировали угрозу распространения огня

Горели надворные постройки на площади 30 квадратных метров

8 июня в 17:52 в пожарно-спасательную часть № 131 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в селе Аксаково на улице Советской горят надворные постройки.

К месту вызова оперативно выехал дежурный караул Части и добровольная пожарная команда села Четырла.

По прибытии было установлено, что горят надворные постройки на площади 30 квадратных метров, существует угроза распространения огня.

На тушение пожара было подано 2 ствола «Б», создано звено газодымозыщитной службы. В 18:13 пожар был локализован, в 18:18 – объявлена ликвидация открытого горения, в 19:21 - ликвидация последствий пожара.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"