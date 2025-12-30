В Сергиевском районе горели два дома на площади 122 квадратных метра

Сегодня, 30 декабря, в 3 часа 7 минут в пожарно-спасательный отряд № 40 филиала регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Суходол горит жилой дом.



По прибытии было установлено, что горят один нежилой дом и один жилой дом на общей площади 122 квадратных метра.

В 3 часа 25 минут пожар был локализован, в 3 часа 45 минут – объявлена ликвидация открытого горения.

На тушение пожара были поданы 4 ствола «Б», работали 2 звена газодымозащитной службы.

На пожаре погибших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.