«ЭнергосбыТ Плюс» подал иск в суд, чтобы защитить интересы жителей ТСН «Город мира»

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о банкротстве товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Город Мира» — крупной организации, в управлении которой находятся 7 многоквартирных домов по улицам Гастелло, Санфировой и Московскому шоссе.

Причиной для такого решения стал долг ТСН: обслуживающая организация накопила 24 млн 418 тысяч рублей задолженности за уже полученные тепло и горячую воду. Не оплачена товариществом тепловая энергия, которую жители многоэтажных домов получали с августа 2024 года по ноябрь 2025 года. «Город мира» отказывается оплачивать счета, ссылаясь на отсутствие средств. При этом большинство жителей добросовестно оплачивают коммунальные услуги.

Кроме того, тепловые сети, находящиеся в обслуживании организации, до сих пор не прошли процедуру ввода в эксплуатацию и не получили разрешения Ростехнадзора. Несмотря на это, жители продолжают получать тепловую энергию и горячую воду, фактически на безвозмездной основе. Ситуация влечёт за собой серьёзный риск возникновения аварийных ситуаций на внутридомовом оборудовании и, как следствие, причинения вреда имуществу, жизни и здоровью.