Две женщины и подросток пострадали в ДТП в Кошкинском районе
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
В Самарской области полицейские вручили первые паспорта юным жителям Клявлинского района
Напоминаем: в Самаре проезд в новогоднюю ночь будет БЕСПЛАТНЫМ!
В Тольятти привлекли к административной ответственности водителя пассажирской ГАЗели
В Самаре полицейские изъяли более 4000 единиц незаконных пиротехнических изделий
В Самаре открывается выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии» NUR NOW x T2
Новогоднее настроение ощущают 31% самарцев
«ЭнергосбыТ Плюс» подал иск в суд, чтобы защитить интересы жителей ТСН «Город мира»

136
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о банкротстве товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Город Мира» — крупной организации, в управлении которой находятся 7 многоквартирных домов по улицам Гастелло, Санфировой и Московскому шоссе.

Причиной для такого решения стал долг ТСН: обслуживающая организация накопила 24 млн 418 тысяч рублей задолженности за уже полученные тепло и горячую воду. Не оплачена товариществом тепловая энергия, которую жители многоэтажных домов получали с августа 2024 года по ноябрь 2025 года. «Город мира» отказывается оплачивать счета, ссылаясь на отсутствие средств. При этом большинство жителей добросовестно оплачивают коммунальные услуги.

Кроме того, тепловые сети, находящиеся в обслуживании организации, до сих пор не прошли процедуру ввода в эксплуатацию и не получили разрешения Ростехнадзора. Несмотря на это, жители продолжают получать тепловую энергию и горячую воду, фактически на безвозмездной основе. Ситуация влечёт за собой серьёзный риск возникновения аварийных ситуаций на внутридомовом оборудовании и, как следствие, причинения вреда имуществу, жизни и здоровью.

857
716
880

Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
29 декабря 2025  21:25
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
480
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
29 декабря 2025  19:57
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
456
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
29 декабря 2025  18:02
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
432
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
719
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
737
