В Самаре полицейские изъяли более 4000 единиц незаконных пиротехнических изделий
В Самаре открывается выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии» NUR NOW x T2
Новогоднее настроение ощущают 31% самарцев
«ЭнергосбыТ Плюс» подал иск в суд, чтобы защитить интересы жителей ТСН «Город мира»
В Кинель-Черкасском районе водитель сбил женщину
АвтоВАЗ сообщил об изменении цен на Lada в январе
Минтранс представит интерактивную карту путешествия Деда Мороза по России
полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе
В Самаре открывается выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии» NUR NOW x T2

125
В Самаре открывается выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии» NUR NOW x T2

Т2, российский оператор мобильной связи, и фестиваль НУР открывают в Самаре 4 января всероссийскую выставку медиаискусства «Страна. Связь. Технологии» NUR NOW x T2. Проект объединяет художников из десятков стран, чтобы через язык цифрового искусства исследовать связь между традицией, идентичностью и технологическим будущим. Абоненты Т2 смогут посетить выставку с выгодой 30% по программе лояльности «Больше».

Масштабная выставка «Страна. Связь. Технологии» NUR NOW x T2 началась с городов Урала и продолжает свое путешествие по стране в городах Поволжья. Это совместный проект Т2 и независимого фестиваля цифрового искусства НУР. Коллаборация объединит художников со всего мира, чтобы рассказать о России как о живом пространстве, где переплетаются многовековые традиции, культурное многообразие и самые передовые технологии.

Жители Самары могут посетить выставку с 4 по 18 января в ТРК «Гудок», в историческом мультимедийном парке «Россия – моя история» (ул. Красноармейская, 131). Абоненты T2 получают специальные условия – 30% скидку на посещение выставки. Промокод со скидкой легко получить на сайте или мобильном приложении оператора в разделе программы лояльности «Больше». Помимо Самары, в январе с цифровым искусством можно познакомиться также в Казани.

Лайн-ап выставки сформировала команда независимого фестиваля НУР, который за пять лет объединил сотни медиахудожников со всего мира и в 2026 году состоится в Казани уже в шестой раз. Т2 поможет посетителям выставки оставаться на связи с цифровым искусством. Оператор традиционно поддерживает медиаискусство и не первый год становится технологическим партнером проектов НУР. На выставке «Страна. Связь. Технологии» NUR NOW x T2 оператор обеспечит не только техническую поддержку, но и метафоричный диалог, в котором технологии станут общим языком глобального обмена ценностями и смыслами.

Посетители выставки увидят оживающие портреты, преобразованные народные мотивы, родные пейзажи на стыке природного и цифрового, а также современные интерпретации древних образов. Произведения появятся на мультимедийных экранах, купольных и панорамных проекциях, создавая эффект погружения и стирая границы между физическим и виртуальным мирами. Каждый город предложит свой уникальный формат подачи: от масштабных иммерсивных инсталляций до интерактивных зон, где зритель сам становится частью художественного высказывания.

Егор Бормусов, директор по маркетингу Т2:

«Мы в Т2 верим, что технологии объединяют не только устройства, но и людей, культуры и идеи. Проект «Страна. Связь. Технологии» NUR NOW x T2 – это приглашение увидеть будущее через призму искусства и понять, как связь в самом широком смысле ведет нас к нему вместе. Мы хотим показать, что цифровая среда – не просто инструмент, а пространство для диалога, сопереживания и совместного творчества. Именно поэтому мы из года в год поддерживаем художников, которые через код, свет и звук рассказывают о том, что нас объединяет здесь и сейчас».

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:

«Сегодня технологии заметно меняют то, как создаётся и воспринимается искусство. Цифровые форматы дают художникам новые инструменты, а зрителям — другой, более личный опыт взаимодействия с культурой. Для Т2 участие в таких проектах — это способ поддержать развитие современного искусства в регионах и показать, что связь может быть не только инфраструктурой, но и важной частью творческого процесса».

Подробности – на сайте фестиваля.

Выставка последовательно движется от Урала до юга России. В новогодние праздники выставку смогут посетить в Челябинске (18 декабря-11 января), в Екатеринбурге (23 декабря – 11 января), Перми (26 декабря – 11 января), Казани (3–18 января) и Самаре (4–18 января). Потом экспозиция посетит Ставрополь (14–30 января) и завершится в Волгограде (7–22 марта).

 

