Две женщины и подросток пострадали в ДТП в Кошкинском районе
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
В Самарской области полицейские вручили первые паспорта юным жителям Клявлинского района
Напоминаем: в Самаре проезд в новогоднюю ночь будет БЕСПЛАТНЫМ!
В Тольятти привлекли к административной ответственности водителя пассажирской ГАЗели
В Самаре полицейские изъяли более 4000 единиц незаконных пиротехнических изделий
В Самаре открывается выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии» NUR NOW x T2
Новогоднее настроение ощущают 31% самарцев
Закон Криминал Происшествия

В Самаре сотрудники Управления МВД России по городу Самаре в ходе профилактических мероприятий на улице Победы выявили факт незаконной реализации пиротехнической продукции.

На одном из участков продовольственного рынка полицейские обнаружили стихийную точку продаж: мужчина реализовывал петарды без каких-либо мер безопасности, фактически на импровизированном прилавке.

При проверке сотрудники полиции установили, что реализуемая продукция не соответствует требованиям российского законодательства: отсутствовали сертификаты соответствия, а также товарно-сопроводительные документы.

В отношении продавца составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 14.2 КоАП РФ («Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена») и по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ. Чтобы исключить угрозу для жизни и здоровья граждан, полицейские изъяли из оборота более 4 000 единиц пиротехники. 

Самарская полиция призывает жителей проявлять бдительность: если вы заметили факты незаконной торговли пиротехникой — особенно в формате «со стола», без документов и сертификатов — незамедлительно сообщайте в ближайший отдел полиции либо по телефону «112». Своевременные сообщения граждан помогут предотвратить несчастные случаи, защитить горожан от контрафактной и опасной продукции, а также обеспечить безопасность.

 

Весь список