В опросе SuperJob приняли участие экономически активные жители города.

Новогоднее настроение ощущают 31% самарцев. 43%, открыто заявляют о его отсутствии, а 12% имитируют праздничный настрой ради близких.

Женщины чаще мужчин отмечают наличие праздничного настроения (34 и 28% соответственно). Представители сильного пола же несколько чаще, чем горожанки, признаются, что имитируют новогодний настрой (14 и 9%).



Молодежь до 35 лет демонстрирует наибольший оптимизм: новогоднее настроение есть у 35%, среди тех, кто старше, — всего у 27%. Респонденты, которым исполнилось больше 35 лет, значительно чаще открыто говорят об отсутствии предвкушения праздника.



Горожане с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц чаще рассказывали, что уже ощущает новогоднее настроение или имитируют его ради родных, по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше.



Время проведения: 24—25 декабря 2025 года