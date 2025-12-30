Я нашел ошибку
В Самаре полицейские изъяли более 4000 единиц незаконных пиротехнических изделий
В Самаре открывается выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии» NUR NOW x T2
Новогоднее настроение ощущают 31% самарцев
«ЭнергосбыТ Плюс» подал иск в суд, чтобы защитить интересы жителей ТСН «Город мира»
В Кинель-Черкасском районе водитель сбил женщину
АвтоВАЗ сообщил об изменении цен на Lada в январе
Минтранс представит интерактивную карту путешествия Деда Мороза по России
полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе
Новогоднее настроение ощущают 31% самарцев

140
Новогоднее настроение ощущают 31% самарцев

В опросе SuperJob приняли участие экономически активные жители города.

Новогоднее настроение ощущают 31% самарцев. 43%, открыто заявляют о его отсутствии, а 12% имитируют праздничный настрой ради близких.
Женщины чаще мужчин отмечают наличие праздничного настроения (34 и 28% соответственно). Представители сильного пола же несколько чаще, чем горожанки, признаются, что имитируют новогодний настрой (14 и 9%).

Молодежь до 35 лет демонстрирует наибольший оптимизм: новогоднее настроение есть у 35%, среди тех, кто старше, — всего у 27%. Респонденты, которым исполнилось больше 35 лет, значительно чаще открыто говорят об отсутствии предвкушения праздника.


Горожане с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц чаще рассказывали, что уже ощущает новогоднее настроение или имитируют его ради родных, по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше.
 

Время проведения: 24—25 декабря 2025 года

