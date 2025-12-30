40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года

Авито Работа и Авито Реклама провели опрос среди более чем 7 000 работающих россиян и выяснили, какая доля сотрудников рассчитывает на премию или 13-ю зарплату по итогам года. Согласно результатам исследования, 40% россиян ожидают получить годовой бонус по итогам 2025 года.

Среди представителей разных поколений наиболее оптимистично к выплатам по итогам года настроены сотрудники в возрасте 25–34 лет — почти половина (47%) из них чаще отмечали, что ожидают годовую премию. Также в этом уверены зумеры 18–24 лет (45%) и миллениалы 35–44 лет (42%).

Чаще других рассчитывают на годовой бонус представители топ-менеджмента (59%), сотрудники маркетинга и PR (54%), специалисты правовой сферы (52%), инженеры и научные сотрудники (50%), IT-специалисты (49%), мастера по оказанию персональных услуг (49%), административные работники (49%) и старший медперсонал (47%).

В рекламе вакансий 65% работающих россиян в первую очередь обращают внимание на уровень заработка, а 59% — на график работы. Реже при принятии решения учитываются конкретные обязанности и задачи (34%), условия соцпакета (28%) и наличие премий и бонусов — этот пункт важен для 28% опрошенных.