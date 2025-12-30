Я нашел ошибку
полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе
Минцифры и операторы ЭДО договорились о сотрудничестве в области применения «Госключа»
В Сергиевском районе горели два дома на площади 122 квадратных метра
Ночью в Волжском районе горел частный дом на площади 100 квадратных метров
Алиментщик в Самарской области накопил долг в 1,8 миллиона рублей
Самарское метро перейдёт на новую систему по учету оплаты проезда
40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года
«Ёлка желаний»: юной художнице из Самары подарили день вдохновения
40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года

Авито Работа и Авито Реклама провели опрос среди более чем 7 000 работающих россиян и выяснили, какая доля сотрудников рассчитывает на премию или 13-ю зарплату по итогам года. Согласно результатам исследования, 40% россиян ожидают получить годовой бонус по итогам 2025 года.

Среди представителей разных поколений наиболее оптимистично к выплатам по итогам года настроены сотрудники в возрасте 25–34 лет — почти половина (47%) из них чаще отмечали, что ожидают годовую премию. Также в этом уверены зумеры 18–24 лет (45%) и миллениалы 35–44 лет (42%).

Чаще других рассчитывают на годовой бонус представители топ-менеджмента (59%), сотрудники маркетинга и PR (54%), специалисты правовой сферы (52%),  инженеры и научные сотрудники (50%), IT-специалисты (49%), мастера по оказанию персональных услуг (49%), административные работники (49%) и старший медперсонал (47%).

В рекламе вакансий 65% работающих россиян в первую очередь обращают внимание на уровень заработка, а 59% — на график работы. Реже при принятии решения учитываются конкретные обязанности и задачи (34%), условия соцпакета (28%) и наличие премий и бонусов — этот пункт важен для 28% опрошенных.

Новости по теме
Почти каждый второй школьник из старших классов подрабатывает
29 декабря 2025, 20:14
Почти каждый второй школьник из старших классов подрабатывает
Чаще всего к подработке школьников (48%) мотивирует желание быть финансово независимым. Еще 18% копят на конкретную цель. Общество
389
Более половины опрошенных жителей России допускают смену работы в первой половине 2026 года
29 декабря 2025, 16:30
Более половины опрошенных жителей России допускают смену работы в первой половине 2026 года
Среди планирующих сменить работу 36% готовы сделать это в течение первого квартала 2026 года, 37% не определились со сроками и допускают карьерные изменения в... Общество
332
Самарцы назвали топ нежеланных подарков на Новый год
29 декабря 2025, 13:46
Самарцы назвали топ нежеланных подарков на Новый год
При выборе подарка респонденты чаще всего ориентируются на интересы получателя. Так действуют 48% опрошенных. Общество
351
В центре внимания
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
29 декабря 2025  21:25
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
442
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
29 декабря 2025  19:57
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
432
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
29 декабря 2025  18:02
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
407
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
705
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
723
Весь список