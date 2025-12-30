Минтранс представит интерактивную карту путешествия Деда Мороза по России

Росавиация 31 декабря по инициативе главы Минтранса Андрея Никитина представит праздничный интерактивный сервис, который в реальном времени покажет путешествие Деда Мороза по России. Об этом сообщили в ситуационно-информационном центре (СИЦ) Минтранса.

На отдельной карте, подготовленной Росавиацией, появится праздничный транспорт, на котором Дед Мороз начнет путешествие из своей резиденции в Великом Устюге через все 11 часовых поясов России. Ровно в полночь по местному времени иконка, обозначающая его присутствие, будет появляться в ключевых городах каждого часового пояса, символизируя наступление праздника.

"Новый год – время, когда чудеса становятся реальностью, а расстояния стираются. Этот проект, реализованный Росавиацией, — символ того, как транспортная система, подобно волшебным саням, связывает в единое целое огромную страну", – сказал Никитин.

Благодаря карте у граждан возникнет ощущение общего праздника, а также будет продемонстрирована непрерывная работа транспортной отрасли России.

Карта появится в социальных сетях Минтранса в 9.00 по московскому времени и будет обновляться каждый час, показывая актуальное местоположение саней Деда Мороза, пишет Смотрим.