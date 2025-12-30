Я нашел ошибку
Две женщины и подросток пострадали в ДТП в Кошкинском районе
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
В Самарской области полицейские вручили первые паспорта юным жителям Клявлинского района
Напоминаем: в Самаре проезд в новогоднюю ночь будет БЕСПЛАТНЫМ!
В Тольятти привлекли к административной ответственности водителя пассажирской ГАЗели
В Самаре полицейские изъяли более 4000 единиц незаконных пиротехнических изделий
В Самаре открывается выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии» NUR NOW x T2
Новогоднее настроение ощущают 31% самарцев
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Минтранс представит интерактивную карту путешествия Деда Мороза по России

Минтранс представит интерактивную карту путешествия Деда Мороза по России

Росавиация 31 декабря по инициативе главы Минтранса Андрея Никитина представит праздничный интерактивный сервис, который в реальном времени покажет путешествие Деда Мороза по России. Об этом сообщили в ситуационно-информационном центре (СИЦ) Минтранса.

На отдельной карте, подготовленной Росавиацией, появится праздничный транспорт, на котором Дед Мороз начнет путешествие из своей резиденции в Великом Устюге через все 11 часовых поясов России. Ровно в полночь по местному времени иконка, обозначающая его присутствие, будет появляться в ключевых городах каждого часового пояса, символизируя наступление праздника.

"Новый год – время, когда чудеса становятся реальностью, а расстояния стираются. Этот проект, реализованный Росавиацией, — символ того, как транспортная система, подобно волшебным саням, связывает в единое целое огромную страну", – сказал Никитин.

Благодаря карте у граждан возникнет ощущение общего праздника, а также будет продемонстрирована непрерывная работа транспортной отрасли России.

Карта появится в социальных сетях Минтранса в 9.00 по московскому времени и будет обновляться каждый час, показывая актуальное местоположение саней Деда Мороза, пишет Смотрим.

В центре внимания
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
29 декабря 2025  21:25
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
480
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
29 декабря 2025  19:57
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
456
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
29 декабря 2025  18:02
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
432
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
719
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
737
