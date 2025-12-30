полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе

В ходе оперативно-профилактической операции сотрудниками ОМВД России по Красноярскому району проводились рейды в местах возможного появления лиц, употребляющих запрещенные вещества. На окраине одного из сельских поселений внимание полицейских привлек мужчина, явно находящийся в состоянии наркотического опьянения.

Оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков остановил прохожего, представился и попросил предоставить документы для проверки. После этого выписал 37-летнему мужчине направление в медицинское учреждение для освидетельствования. В настоящее время биологический материал, сданный задержанным, находится на исследовании в наркологическом диспансере. По результатам полицейскими будет принято процессуальное решение.

Во время личного досмотра в присутствии понятых полицейские из куртки ранее судимого за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков мужчины изъяли полиэтиленовый пакетик, в котором находилось порошкообразное вещество белого цвета. Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что это – запрещенные вещества, которые он приобрел для собственного употребления.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, где экспертами установлено, что злоумышленник незаконно хранил при себе наркотическое вещество метадон, в значительном размере.

Отделением дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, совершенные в значительном размере).

Полицейские продолжают проводить оперативные мероприятия, в том числе и в отношении лиц, организовавших противоправную деятельность фигуранта и сбывших ему запрещенные вещества.