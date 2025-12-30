Минцифры и операторы ЭДО договорились о сотрудничестве в области применения «Госключа»

Масштабировать процессы электронного документооборота (ЭДО) станет проще. Представители Минцифры и операторов ЭДО при участии Ассоциации «РОСЭУ» обсудили на встрече в министерстве техническое развитие мобильной электронной подписи «Госключ» и практику её применения. По итогам было подписано соглашение о сотрудничестве. Этот шаг направлен на упрощение процессов электронного документооборота.
В рамках соглашения Министерство окажет методическую и организационно-техническую поддержку по вопросам интеграции с «Госключом» и эксплуатации платформы подписания документов.
Какие операторы ЭДО подписали соглашение:
- • АО «Калуга Астрал»
- • ООО «Компания «Тензор»»
- • АО «НТЦ СТЭК»
- • ООО «Такском»
- • ООО «ФораПром» (ЛЕРАДАТА)
- • ООО «Эдивеб»
Преимущества «Госключа» для операторов ЭДО:
- • высокий уровень безопасности при подписании электронных документов;
- • снижение нагрузки на инфраструктуру для крупных компаний;
- • ускорение и упрощение процесса подписания электронных документов;
- • обеспечение доступности электронного документооборота для малого и среднего бизнеса.