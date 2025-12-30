Я нашел ошибку
Главные новости:
полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе
Минцифры и операторы ЭДО договорились о сотрудничестве в области применения «Госключа»
В Сергиевском районе горели два дома на площади 122 квадратных метра
Ночью в Волжском районе горел частный дом на площади 100 квадратных метров
Алиментщик в Самарской области накопил долг в 1,8 миллиона рублей
Самарское метро перейдёт на новую систему по учету оплаты проезда
40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года
«Ёлка желаний»: юной художнице из Самары подарили день вдохновения
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Минцифры и операторы ЭДО договорились о сотрудничестве в области применения «Госключа»

68
Масштабировать процессы электронного документооборота (ЭДО) станет проще. Представители Минцифры и операторов ЭДО при участии Ассоциации «РОСЭУ» обсудили на встрече в министерстве техническое развитие мобильной электронной подписи «Госключ» и практику её применения. По итогам было подписано соглашение о сотрудничестве. Этот шаг направлен на упрощение процессов электронного документооборота.

В рамках соглашения Министерство окажет методическую и организационно-техническую поддержку по вопросам интеграции с «Госключом» и эксплуатации платформы подписания документов.

Какие операторы ЭДО подписали соглашение:

  • • АО «Калуга Астрал»
  • • ООО «Компания «Тензор»»
  • • АО «НТЦ СТЭК»
  • • ООО «Такском»
  • • ООО «ФораПром» (ЛЕРАДАТА)
  • • ООО «Эдивеб»

Преимущества «Госключа» для операторов ЭДО:

  • • высокий уровень безопасности при подписании электронных документов;
  • • снижение нагрузки на инфраструктуру для крупных компаний;
  • • ускорение и упрощение процесса подписания электронных документов;
  • • обеспечение доступности электронного документооборота для малого и среднего бизнеса.

В центре внимания
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
29 декабря 2025  21:25
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
442
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
29 декабря 2025  19:57
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
432
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
29 декабря 2025  18:02
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
407
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
705
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
723
Весь список