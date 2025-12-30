Минцифры и операторы ЭДО договорились о сотрудничестве в области применения «Госключа»

Масштабировать процессы электронного документооборота (ЭДО) станет проще. Представители Минцифры и операторов ЭДО при участии Ассоциации «РОСЭУ» обсудили на встрече в министерстве техническое развитие мобильной электронной подписи «Госключ» и практику её применения. По итогам было подписано соглашение о сотрудничестве. Этот шаг направлен на упрощение процессов электронного документооборота.

В рамках соглашения Министерство окажет методическую и организационно-техническую поддержку по вопросам интеграции с «Госключом» и эксплуатации платформы подписания документов.

Какие операторы ЭДО подписали соглашение:

• АО «Калуга Астрал»

• ООО «Компания «Тензор»»

• АО «НТЦ СТЭК»

• ООО «Такском»

• ООО «ФораПром» (ЛЕРАДАТА)

• ООО «Эдивеб»

Преимущества «Госключа» для операторов ЭДО: